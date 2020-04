World of Warcraft: ecco la patch Rise of the Blood God

La Blizzard ha finalmente rilasciato la tanto attesa patch 1.7, Rise of the Blood God. La nuova incursione è disponibile su World of Warcraft Classic come dichiarato ieri, dalla casa di produzione stessa, con un post sul sito ufficiale. In questa incursione i giocatori dovranno affrontare Hakkar il Dio del Sangue, e probabilmente i giocatori più longevi di World of Warcraft tremeranno solo sentendo questo nome, per il ricordo della piaga Corrupted Blood di quindici anni fa che tanto ricorda la pandemia in corso.

I giocatori dovranno raggiungere il cuore delle giungle di Stranglethorn e raggiungere l’antica città dei Troll Gurubashi, Zul’gurub. Gli avventurieri dovranno radunare un gruppo di esploratori coraggiosi per un’incursione di massimo livello per 20 giocatori, con 120 nuovi oggetti rari ed epici da depredare.

L’entrata di Zul’gurub si trova a est del lago Nazferiti a Stranglethorn Vale, e i percorsi dell’Orda e dell’Alleanza per raggiungere l’antica e misteriosa città saranno differenti. A Zul’gurub i giocatori si troveranno davanti 13 boss, quattro dei quali disponibili su rotazione come parte dello scontro Edge of Madness, che consente di affrontarne uno diverso a ogni reset settimanale.

Prima di affrontare il malefico drago Hakkar però, sarà necessario sconfiggere i suoi cinque sacerdoti. Infatti, se lasciati vivi, doneranno i loro poteri al Dio del Sangue e lo renderanno praticamente invincibile. Possono essere sconfitti in qualsiasi ordine, e ognuno rilascerà ricompense che potrebbero far comodo al gruppo nel viaggio attraverso Zul’gurub.

I vincitori dell’incursione riceveranno numerosi premi, tra cui cinque pezzi d’equipaggiamento epici e due cavalcature.

“Nel frattempo, i Dragons of Nightmare sono giunti su Azeroth, e i campioni di Orda e Alleanza dovranno radunare tutti gli alleati possibili per sconfiggerli in quattro luoghi chiave di accesso ai portali. I pescatori più esperti potranno dar prova delle loro abilità nell’evento settimanale Stranglethorn Fishing Extravaganza, che offrirà fantastiche ricompense ai pescatori migliori di Azeroth. Infine i Druidi del Cenarion Circle avranno bisogno dell’aiuto degli avventurieri di alto livello per scoprire i misteri dei deserti di Silithus“

Tutti i materiali di Rise of the Blood God sono disponibili a questo link.