Totally Reliable Delivery Service Recensione: consegne folli

Prendete Death Stranding, il fenomeno che nel bene e nel male è stato tra i videogiocatori e le discussioni che ha indotto nella consapevolezza collettiva sul medium videoludico e… gettate tutto. Fare dei paragoni così lampanti – seppur relativi – tra l’ultima opera interattiva di Kojima Productions e Totally Reliable Delivery Service non solo è svilente, ma finisce per contraddire l’anima di due esperienze che hanno due fini completamente diversi, nel gioco e nell’anima. Il titolo di We’re Five Games sguazza infatti nel paradosso del Simulator e nella continua ricerca del momento che ci farà scompisciare in compagnia dei nostri amici, formando un gruppo di 4 corrieri spericolati. Ma saranno sufficienti una manciata di risatine per tenerci incollati allo schermo? Cosa c’è nel mondo di Totally Reliable, oltre alle isole di un mondo aperto?

Partendo dalle basi, Totally Reliable Delivery Service ci metterà nelle vesti di un corriere intento a trovare un posto nel mondo a suon di consegne; una base di narrazione che viene lasciata lì e che serve essenzialmente a gettarci fin da subito in mezzo al lavoro da facchino, mettendoci davanti a una macchina delle consegne. Queste strutture, che tanto ricordano un distributore di benzina, altro non sono che il nostro mezzo per attivare le missioni del gioco. Da lì, tuttavia, la vita del nostro corriere si tramuterà in un vero e proprio incubo, e saremo noi i carnefici delle sue più improbabili tragedie. Il fine del gioco sarà infatti quello di consegnare qualsiasi tipologia di prodotto ci possa capitare tra le nostre maldestre mani; dai contenuti “fragili” agli esplosivi nucleari. Tutto ciò, ovviamente, andrà fatto in tempo record ed evitando di danneggiare il carico, che altro non è se un modo docile per nascondere il fatto che dovremo tenerci tra le mani una bomba a mano!

Il lato realmente spassoso di Totally Reliable Delivery Service è che la goffaggine del corriere sarà anche la nostra. Dovremo infatti controllare ogni singolo movimento dell’avatar; dalle braccia alle mani, passando ovviamente per le gambe e i piedi, utili a saltare all’ultimo momento per consegnare il carico con due secondi d’anticipo. Chiamatelo Simulator, se volete. C’è poco da dire: la vita in Totally Reliable simula una grande tragedia fantozziana, con tanto di situazioni improbabili ed escamotage che finiranno inevitabilmente per vessarci, accompagnati ovviamente dai versi disperati del nostro corriere. In questo disastro, ovviamente, le isole finiranno per essere un grandissimo parco giochi.

Pur essendo aperto, il mondo di Totally Reliable Delivery Service non va scambiato per il classico open world: le interazioni sono ridotte all’osso, non ci sono negozi o luoghi da esplorare che possano condurre a un segreto inestimabile. Piuttosto, è come se il corriere si trovasse costantemente a Disneyland, in un grandioso parco giochi che non vede nulla al di fuori del suo ingresso, tant’è che il nostro corriere non potrà neanche toccare i cittadini delle isole, pena un attacco stordente che ci metterà KO per una manciata di secondi. E se queste disavventure dovessero capitare proprio durante una consegna, ecco che andremmo a perdere il nostro primo posto tra i migliori corrieri del mese! Ma se non ci sono luoghi di interesse o altre attività da svolgere nel mondo di Totally Reliable, cosa ci motiverà ad andare avanti nelle consegne?

Come in ogni Simulator che si rispetti, oltre alle forme rotonde del nostro avatar, il protagonista del gioco sarà totalmente personalizzabile da punta a piedi, dandoci modo di renderlo unico con svariate modifiche, che sia un fiammante paio di occhiali o direttamente un cambio di sesso. Le consegne, in tal senso, ci daranno modo di sbloccare tutti i vestiti del titolo, spingendoci sempre a cercare la prossima consegna per esprimere la follia del nostro corriere in compagnia degli altri giocatori.

Il più grande motivatore per andare avanti in Totally Reliable Delivery Service rimane tuttavia l’ilarità del momento, soprattutto se vissuta in compagnia di altri amici. L’obiettivo del gioco non è infatti quello di consegnare nel più breve tempo possibile una bomba termonucleare a bordo di un elicottero, ma di farlo insieme ad altri amici, sghignazzando della goffaggine di tutto il gruppo. In questo, l’esperienza creata da We’re Five Games è maestra: vi troverete a schiantarvi, ad afferrare nello stesso momento l’infido ordigno e di bloccarvi vicendevolmente la consegna; è tutto nella norma, e il fatto divertente è che nessuno di questi momenti vi porterà al nervosismo, almeno nelle fasi iniziali di gioco.

Ahinoi, una volta che saranno trascorsi quei momenti iniziali di follia e d’allegria, Totally Reliable Delivery Service lascerà il fianco a un’esperienza che non riesce a offrire molto al giocatore. Ci sono decine di consegne da effettuare tra tutte le isole e altrettanti luoghi da esplorare, tra stadi, piscine, montagne innevate e basi segrete, ma la mancanza di interazioni o di luoghi chiusi in generale non riesce a donare quel briciolo di vitalità che sarebbe decisamente servita all’esperienza di gioco. D’altronde, i movimenti goffi del nostro avatar sono sì un bel modo per farci sorridere, ma la magia finisce non appena il giocatore decide di passare al lato più competitivo di Totally Reliable, trovandosi davanti a una trottola impazzita sotto forma di carne umana; un essere immondo che oltre ad afferrare una scatola non riesce a fare altro senza cadere vittima dei suoi stessi movimenti sgraziati.

Va detto: il gioco fa parte di quelle esperienze easy to play, hard to master, dandoci del filo da torcere prima di arrivare al punto in cui potremo anche solo guidare un veicolo senza ribaltarci rovinosamente e annullare l’intera consegna. Essenzialmente dovremo combattere con il sistema di controlli dello stesso titolo; non proprio la sensazione che si dovrebbe sentire dopo aver consegnato una cassa fragile da un elicottero in tempi record. Rimane l’ilarità, rimane il divertimento di fare delle consegne insieme ai propri amici, ma l’esperienza di gioco di Totally Reliable termina essenzialmente lì.

In conclusione, Totally Reliable Delivery Service è un titolo specificatamente di nicchia. L’esperienza di We’re Five Games offre ovviamente decine e decine di consegne da effettuare da soli, ma se c’è un punto che il team ha voluto evidenziare è che l’infrastruttura del titolo si basa interamente sul gioco di squadra e sulle interazioni goffe dei nostri corrieri. Considerando che l’unica attrattiva di Totally Reliable – oltre alle consegne – si chiude nella personalizzazione del nostro avatar, l’esperienza di We’re Five Games è consigliata solo a chi vorrà giocare insieme a un gruppo di amici o, in alternativa, a chi vorrà stringere delle nuove conoscenze online.