Crysis Remastered è ufficiale, pubblicato il teaser trailer

Udite, udite! Crytek, ha annunciato ufficialmente Crysis Remastered, riedizione del primo capitolo della serie che verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma vista la tecnologia ray-tracing implementata nella versione PC del titolo, non è da escludere il suo arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Tra le varie migliorie apportate, segnaliamo l’update su elementi visivi e di una texture ad alta risoluzione oltre al già citato ray tracing API di Cryengine. Ma in fervida attesa di rivelarvi via games news ulteriori aggiornamenti inerenti l’ormai atteso Crysis Remastered, se non doveste ancora essere al corrente dell’attuale ricerca di personale da parte di Crytek per la futura realizzazione di un nuovo gioco AAA di cui nulla è ancora stato rivelato, vi invitiamo a curiosare qui.

Ciò infatti potrebbe implicare l’arrivo delle remastered degli altri capitoli della serie, oppure, lo sviluppo futuro di un nuovo titolo del franchise, che potrebbe così dare un prosieguo alla storia. Vi invitiamo dunque a seguirci per essere informati su tutti gli aggiornamenti inerenti allo stato dei lavori, che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Attendiamo con ansia anche il primo video-gameplay del gioco.