Crysis Remastered: prossimamente su Switch, PC, PS4 e Xbox One

Udite, udite! Sebbene per il momento non sia stato ancora ufficializzato nulla dalla software house tedesca Crytek, sembra che la notizia da cui abbia iniziato a diffondersi la possibilità di Crysis Remastered, sia trapelata dalla pagina della politica sui cookie del sito ufficiale.

Prima di effettuare l’aggiornamento, la pagina aveva sia confermato che Crysis Remastered sarebbe approdato, oltre che su PC, PlayStation 4 ed Xbox One, persino sull’inaspettata Nintendo Switch, e sia informato che al di là di un sopraggiunto update su elementi visivi e di una texture ad alta risoluzione, sarebbe stato utilizzato anche il ray tracing API di Cryengine, il quale avrebbe consentito al gioco di funzionare indipendentemente dal produttore su tutto l’hardware. Ma se il testo è stato successivamente rimosso dalla live page, i metadati lo hanno ancora!

Se con entrambe le piattaforme PlayStation 5 ed Xbox Series X in grado di eseguire il ray tracing sia altamente ipotizzabile che Crysis Remastered possa essere lanciato anche su queste console di nuova generazione, è possibile che la versione omonima rilasciata per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One, possa essere dunque un po’ più attenuata.

Ma in fervida attesa di rivelarvi via games news ulteriori aggiornamenti inerenti l’ormai atteso Crysis Remastered, se non doveste ancora essere al corrente dell’attuale ricerca di personale da parte di Crytek per la futura realizzazione di un nuovo gioco AAA di cui nulla è ancora stato rivelato, vi invitiamo a curiosare qui.