Another World e Flashback: annunciata da Microids la compilation per Switch e PS4

Per chi li conosce già da qualche decennio, per chi non li ha mai sentiti nominare e per chi da tempo ha desiderato viverli anche solo per una volta, è stato oggi annunciato da Microids l’arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4, in un’unica compilation, di due classici degli Anni ’90: Another World e Flashback, rispettivamente sviluppati da Éric Chahi e Paul Cuisset. Una memorabile compilation che, insieme al gioco base di Another World e Flashback, include in sé la colonna sonora originale di entrambi i titoli, 2 cartoline dedicate ad Another World e 2 al mondo di Flashback, oltre ad una cover reversibile.

Iniziamo dunque con Another World, titolo conosciuto in Giappone come “Outer World” o come “Out Of This World” negli USA, la cui storia narra le imprese del giovane scienziato Lester Knight Chaykin, impavido viaggiatore nel tempo e nello spazio sino al momento in cui un improvviso esperimento nucleare non solo porrà fine a tutto quello che era solito vivere ma, con la sempreverde speranza di riacquistare la libertà sua e di un suo inaspettato amico alieno, dovrà farsi strada su di un nuovo pianeta popolato da ostili creature che non gli lasceranno tregua alcuna. Un’indimenticabile avventura che, in questa 20th Anniversary edition, Microids ha desiderato anche includere:

una grafica HD e Full HD , fedele al design originale;

3 livelli di difficoltà da scegliere: Normale (più facile della versione originale), Difficile (equivalente al livello originale del gioco) e Hardcore (più difficile della versione originale);

la possibilità di scegliere tra colonna sonora ed effetti speciali rimasterizzati oppure il suono e la colonna sonora originali.

E continuiamo con l’action adventure Flashback che, a dispetto di quanto possa far immaginare il titolo, vi catapulterà invece nell’anno 2142 in cui, nei panni dello scienziato Conrad B. Hart in fuga a bordo di una nave spaziale, vi sveglierete senza nulla ricordare nientemeno che su Titano: satellite di Saturno colonizzato dai terrestri. Preparatevi dunque a cercare non solo un valido modo per poter tornare sulla terra, ma anche a difendervi da avversari di cui molto c’è da conoscere e a comprendere il perché del vostro black-out. Il tutto con:

la Director’s Cut (con 2 esclusive scene tagliate);

la possibilità di scegliere la storica maglietta di Conrad nei colori bianco o rosa;

l’occasione di giocare tutti i livelli completati nel corso dell’avventura nella modalità “Training”;

la possibilità di rivedere le cut scene incontrate durante il gioco;

Jukebox: ascolta la Colonna Sonora del gioco on demand;

Street Art Gallery: guadagna punti durante l’avventura, sbloccando così immagini inaspettate;

graphics filter e Post-FX;

effetti sonori e musica rimasterizzati;

una funzione “Rewind” inedita, con durata diversa a seconda del livello di difficoltà;

tutorial.

E per finire, oltre ad incuriosirvi con il trailer qui dedicato da Microids per questa compilation Another World e Flashback e con gli screenshots che potete ammirare alla fine di questa games news, per i fan del western, se non doveste essere ancora a conoscenza di una Collector’s Edition in arrivo quest’estate, vi consigliamo di dare un’occhiata qui.