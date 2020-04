Dragon Ball Z Kakarot: il prossimo aggiornamento introdurrà una nuova modalità

Nel corso delle ultime ore, tramite alcune informazioni contenenti nell’ultimo numero del V-Jump, siamo venuti a conoscenza di svariate novità in arrivo per Dragon Ball Z Kakarot, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Oltre ad aspettare la pubblicazione del prossimo DLC legato a Lord Beerus e al Super Saiyan God, nell’opera con protagonisti Goku e compagni debutterà a breve un nuovo aggiornamento, all’interno del quale verranno introdotti dei contenuti abbastanza interessanti.

Andando nello specifico, l’update in questione introdurrà una nuova modalità che prevederà l’utilizzo di carte da gioco, proprio come succede in Super Dragon Ball Heroes World Mission, prodotto acquistabile sul mercato per PC e Nintendo Switch. Inoltre, proprio grazie all’aggiunta della modalità, Dragon Ball Z Kakarot darà la possibilità ai giocatori di scontrarsi in svariate sessioni online, introducendo una componente multiplayer nell’action RPG targato CyberConnect 2.