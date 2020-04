2120 MARS Project Colonies: annunciato per console e PC

Dopo uno sviluppo durato più di 10 mesi, QUByte Interactive ha infine annunciato prossimamente in arrivo per console e PC, 2120 MARS Project Colonies: titolo di azione e avventura a scorrimento laterale 2.5D, afferente al sottogenere Metroidvania (termine composto dall’unione dei nomi delle serie Metroid e Castlevania). Seppur per il momento non sia stata indicata un’ipotetica data di rilascio né su quale specifica console approderà questo futuristico titolo, ad aggiornamenti acquisiti, non mancheremo di avvisarvene via games news.

In 2120 MARS Project Colonies, vi calerete alla guida del tenente Anna “Charlotte” Right, membro di un gruppo d’élite di Space Marines, inviata in missione nella prima e lontana colonia umana presente su Marte, dopo che da questa venne ricevuto dalla Terra un suo inspiegabile S.O.S.. Incaricata dunque di identificare la fonte del segnale e di rivelare cosa è accaduto alla colonia umana qui insediatasi per sopperire ai disagi del pianeta Terra che iniziava ad affrontare da tempo per via della propria sovrappopolazione e assenza di risorse naturali, nel corso della vostra discesa su Marte, altrettanto inspiegabilmente, vi ritroverete a fare i conti con l’abbattimento improvviso della vostra astronave. Insieme ad un solo ferito, il colonnello Right, vi ritroverete soli in una Colonia (e in un pianeta) di cui avete tutto da esplorare. Preparatevi dunque ad usare le vostre abilità potenziate tra tecniche di combattimento in mischia e a lungo raggio, perché se persisterà il vostro obiettivo di rivelare la verità sugli accaduti, avversari che non vi anticipiamo non ci penseranno due volte ad ostacolare il vostro cammino sul pianeta rosso.

E per rimanere in tema sci-fi, conoscete già l’ultima compilation dedicata da Microids a due classici titoli degli Anni ’90? Se no, vi invitiamo a conoscerla qui.