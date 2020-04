Crysis Remastered: leakato il teaser trailer

Inaspettatamente leakato sul sito ufficiale per poi sparire improvvisamente, sono arrivati nuovi leak legati sempre a Crysis Remastered, titolo che dovrebbe arrivare su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, nelle ultime ore, in rete alcuni utenti hanno trovato quello che apparentemente risulta essere il teaser trailer ufficiale della riedizione dell’opera firmata Crytek uscita originariamente nel lontano 15 novembre del 2007 in esclusiva su PC.

Purtroppo, nella clip video in questione non vengono mostrati troppi dettagli, solo l’esoscheletro, colonna sonora ed una scritta che preannuncia l’arrivo di Crysis Remastered su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel frattempo, noi aspettiamo l’annuncio ufficiale da Crytek, forse riusciremo a vedere un filmato di gameplay oppure l’azienda svelerà la data d’uscita.