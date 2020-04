Wintermoor Tactics Club: tactical RPG in arrivo per PC, Switch, PS4 e Xbox One

Le statunitensi EVC e Versus Evil, hanno oggi annunciato il lancio del gioco di ruolo tattico Wintermoor Tactics Club per PC via Steam il 5 maggio e, a seguire nei mesi successivi, per Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One. In attesa dunque di scoprire il giorno d’esordio sulle console, siamo pronti ad introdurvi a questo curioso titolo.

In Wintermoor Tactics Club, vi ritroverete ad assumere il ruolo di Alicia, membro del Wintermoor Academy Tactics Club in cui gli studenti si trovano a conoscere nientemeno che il primo gioco da tavolo dell’epoca: Curses & Catacombs. E per rimanere in tema, verrete a conoscenza anche del preside Enfield che, ossessionato dalla propria ricerca dell’“Ultimate Club“, ha deciso di indire un torneo di palle di neve a cui devono obbligatoriamente partecipare tutti i diversi club dell’Academy. Con un pizzico di fortuna ed un saggio uso delle abilità tattiche di cui sarete in possesso, siete dunque chiamati a sconfiggere le squadre avversarie in battaglie RPG. Una storia che oltre a lasciarvi stupefatti dal suo approccio narrativo basato sul tema dell’inclusione e sul modo in cui spesso definiamo noi stessi e gli altri in base ai gruppi a cui apparteniamo, si rivela anche di aiuto per tutti quei personaggi che nell’Academy decideranno di iscriversi alle campagne per cercare un modo per superare i loro problemi personali nonché scoprire il sé fantasy. Un titolo che, tra potenziamenti sbloccabili ed un totale di sette personaggi giocabili in più di 40 battaglie, si rivela essere una sincera fusione tra fantasy e realtà.

E se non doveste conoscere un altro curioso titolo in arrivo sempre a maggio, vi invitiamo a scoprirlo qui.