SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated in uscita il 23 giugno

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è ufficialmente in uscita il 23 Giugno 2020. Il titolo sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Swtich e PC via Steam; l’annuncio arriva direttamente dallo sviluppatore Purple Lamp Studios e dal publisher THQ Nordic. Noi avevamo provato il titolo già alla Gamescom del 2019; se non ve ne ricordate potete sempre rimediare cliccando qui.

I pre order digitali sul Microsoft Store per quel che riguarda Xbox, ed è inoltre già possibile prenotare la propria copia anche su Steam. Gli utenti Nintendo dovranno invece attendere il 21 di Aprile, mentre non abbiamo ancora una data per la console di casa Sony.

In SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated sarà possibile aggirarsi per gli ormai familiari fondali marini vestendo i panni della spugna più famosa del mondo, affiancata come sempre dagli inseparabili amici Patrick e Sandy. Obiettivo finale del gioco sarà dimostrare al malvagio Signor Plankton che il crimine paga anche meno di quanto Mr. Krabs pagherebbe i suoi dipendenti.

La grande novità del titolo, oltre ad una componente grafica notevolmente migliorata, consiste nella nuova modalità multiplayer per 2 giocatori, online e offline. Verranno inoltre ripristinati dei contenuti che erano stati tagliati dal titolo originale, come la battaglia col boss Robo Squidward e molti altri. Per leggere di altre features del gioco, potete consultare direttamente il sito di THQ Nordic. Vi lasciamo con un nuovo trailer del gioco, disponibile qui sotto, insieme ad un altro F.U.N Edition Trailer, che vi invitiamo a scoprire.