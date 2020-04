Keiji Fujiwara, il doppiatore giapponese dietro Maestro Yi, muore a 55 anni

Keiji Fujiwara, il doppiatore giapponese del Maestro Yi, è morto il 12 aprile all’età di 55 anni, mentre Riot Games Japan ha twittato oggi. Ha combattuto il cancro per un tempo sconosciuto, secondo Air Agency, l’agenzia di talento Fujiwara fondata nel 2006.

Oltre al lavoro di Fujiwara per Riot, ha prestato la sua voce per Ardyn in Final Fantasy XV , Reno in Final Fantasy VII Remake , nonché animatori Fullmetal Alchemist, Eureka 7 e Crayon Shin-chan . Ha anche fornito il doppiaggio giapponese per Tony Stark, il personaggio di Robert Downey Jr. in The Avengers .

Fujiwara ha preso un congedo medico di assenza nell’agosto 2016 per sottoporsi a cure per una malattia non specificata. Durante questo periodo, è stato sostituito in molti degli spettacoli a cui stava lavorando, tra cui Crayon Shin-chan e Attack on Titan. Tornò lentamente al lavoro quasi un anno dopo.

Nel 2015, quando Riot si stava preparando a lanciare i suoi server della Lega giapponese , Fujiwara e diverse stelle della recitazione anime furono reclutate per dare la voce ad alcuni campioni della Lega.

La sua famiglia ha tenuto una veglia privata e un funerale.