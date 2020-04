Diabolus sigla una partnership triennale con Kappa

L’organizzazione britannica Diabolus ha stretto un accordo di collaborazione triennale con il marchio italiano di abbigliamento sportivo Kappa .

L’accordo vede Kappa diventare il kit ufficiale dell’organizzazione e partner di abbigliamento fino al 2023.

Kappa fornirà kit e abbigliamento da allenamento ai giocatori di Diabolus, oltre a collaborare con l’organizzazione britannica su linee per abbigliamento casual e per il tempo libero.

Nick Uttley, COO di Diabolus , ha parlato della collaborazione in una versione:

Portare Kappa a bordo come nostro partner ufficiale per l’abbigliamento della squadra è una dichiarazione di quanto siamo arrivati ​​come marchio. Quando iniziamo a passare alla competizione internazionale ha senso collaborare con un fantastico marchio internazionale come Kappa. Se vogliamo essere i migliori, dovremmo anche apparire i migliori. Ecco perché siamo orgogliosi di avere il logo Kappa accanto al nostro sul nostro fantastico nuovo kit di squadra. Insieme saremo sicuri di #GiveEmHell.

L’accordo è di natura simile a quello tra Kappa e Vexed Gaming , stabilito alla fine dell’anno scorso . Il marchio di abbigliamento sportivo italiano ha anche collaborato con l’organizzazione cinese Royal Never Give Up a gennaio, attivandosi in particolare attorno al suo team Dota 2.

Dave Bandell, Team Sports Manager di Kappa UK, ha commentato: