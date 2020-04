Observer System Redux in arrivo per Next Gen

Bloober Team ha mantenuto la parola data: viene infatti confermato che Observer System Redux, remaster dell’horror psicologico Observer uscito nel 2017, debutterà sulle console della nuova generazione, ossia Playstation 5 e Xbox Series X. Per l’inizio festività del 2020, è infatti atteso un “expanded gameplay” che mostrerà le nuove dinamiche del gioco. La casa di produzione ha inoltre pubblicato un trailer, disponibile come sempre alla fine dell’articolo, in cui sfoggia una lodevolissima grafica.

A livello di contenuti tecnici il trailer non mostra poi granché, ma abbiamo un refresh della storyline: ambientato in un futuro tutt’altro che tranquillo, ci ritroveremo ad impersonare Daniel Lazarski, un Observer che che può insinuarsi nella mente altrui tramite degli impianti neurali. Le cose prenderanno una strana piega quando Daniel si troverà ad indagare sull’apparente morte di suo figlio.

Il titolo è al momento disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC. Ora, visto il trattamento riservato a Observer System Redux, in marcia verso Playstation 5 e Xbox Series X, resta da vedere se Bloober Team sarà dello stesso avviso riguardo altri titoli, vedi ad esempio Layers Of Fear 2 e Blayer Wtich.