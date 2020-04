Cyberpunk 2077 e Xbox annunciano novità

Se non fosse stato annunciato lo slittamento, questo sarebbe stato il giorno in cui tutti avremmo finalmente potuto giocare a Cyberpunk 2077, l’attesissimo titolo di CD Projekt Red. E invece no, dovremo attendere ancora qualche mese; il che non significa che altre notizie non possano uscire.

Proprio oggi, l’account Twitter ufficiale di Xbox ha pubblicato un tweet che ha senza dubbio a che fare con Cyberpunk 2077: anche se non esplicitato, la stringa di codice presente sembrerebbe essere la stessa che viene associata alle notizie che l’azienda riserva sempre al titolo. Il crossover fra il gioco e Xbox è comunque un fatto conclamato, che va al di là di un semplice tweet (basti visitare il sito ufficiale dell’azienda). Il glitch termina infine con quello che sembrerebbe un rimando alla data del 20 Aprile 2020, quando presumibilmente verranno svelate delle novità piuttosto interessanti.

Vi lasciamo direttamente col tweet pubblicato da Xbox: