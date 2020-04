Captain Tsubasa Rise of New Champions: la V-Zone protagonista su Twitter

Captain Tsubasa Rise of New Champions è forse uno dei giochi più attesi in questo 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (il gioco non uscirà su Xbox One). Al momento però il titolo calcistico di Bandai Namco non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma la sua pubblicazione è accompagnata da un “generico 2020” come periodo d’uscita ufficiale.

Mentre siamo in attesa di nuovi trailer e video-gameplay, sul profilo Twitter ufficiale del gioco è emerso un po’ di gameplay (purtroppo non inedito) dedicato alla V-Zone, ovvero quell’abilità speciale dei calciatori che una volta attivata darà accesso a tiri, salvataggi e azioni non effettuabili in condizioni normali. Il tutto è stato mostrato all’interno di 14 secondi di gameplay, visionabili nel tweet in calce alla notizia.

Vi informiamo che sono state confermate alcune squadre del torneo delle medie e alcune nazionali, tra cui Giappone, Germania, Italia e Inghilterra. Non mancheranno i personaggi iconici del manga/anime giapponese, nuovi calciatori introdotti esclusivamente per il titolo soccer-arcade a addirittura una modalità chiamata New Hero dove sarà possibile creare il proprio calciatore e modificare la storia originale di “Holly e Benji”. Potete seguire tutti gli aggiornamenti sul titolo sia su GamesVillage, sia tramite il sito ufficiale del gioco.