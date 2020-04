The Inner Friend: horror psicologico introspettivo in arrivo il 28 aprile su PS4 e Xbox One

Rilasciato inizialmente per PC via Steam nel lontano settembre 2018, Playmind ha annunciato per il prossimo 28 aprile il lancio anche su PlayStation 4 ed Xbox One dell’introspective psychological horror game The Inner Friend. Inoltre, la software house canadese ha informato che le versioni previste per console includeranno un inaspettato finale alternativo, che sarà prossimamente integrabile anche per PC tramite un update che potrà essere acquisito gratuitamente sempre via Steam.

Come rivelato in un comunicato stampa da Emmanuel Sévigny, fondatore e CEO di Playmind:

Noi di Playmind siamo molto entusiasti di poter condividere il nostro gioco con un nuovo pubblico su Xbox One e Playstation 4. Mentre siamo molto orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti da The Inner Friend, riteniamo che la migliore convalida del nostro lavoro provenga dai nostri fan che ci hanno permesso di continuare a creare giochi. Non vediamo l’ora di accogliere un’altra ondata di giocatori entusiasti nella nostra community.

In The Inner Friend, vi aspetta di conoscere un mondo sinora mai conosciuto. A volte vi si rivelerà come profondamente oscuro, altre volte vi si mostrerà come misteriosamente inimmaginabile. Un viaggio in cui rivivrete i ricordi d’infanzia, andatisi plasmando col tempo tra paure e meraviglie, che siete chiamati qui ad affrontare e superare per poter ripristinare quello che inizialmente percepivate essere per voi un rifugio sicuro. Seppur l’angoscia vi sarà sempre al fianco, lasciate che l’Ombra che incontrerete lungo il vostro cammino interiore vi guidi in questo incredibile universo del subconscio, perché è nei momenti in cui rimarrete avviluppati da enigmi e creature da incubo, che il suo aiuto vi si rivelerà fondamentale. Una narrazione che probabilmente vi lascerà non solo senza parole ma che, proprio per l’assenza di dialoghi, vi lascerà esterrefatti con movimento, immagini e melodie in un universo surreale che potrebbe essere custodito dentro ciascuno di noi…

