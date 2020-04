Ghost of Tsushima: gli ultimi dettagli emersi sono inaccurati

Ghost of Tsushima è stato vittima di un misunderstanding clamoroso da parte della rivista Official PlayStation Magazine UK. Di recente il magazine britannico ha condiviso una “nuova” serie di dettagli ufficiali soprattutto sulla trama del gioco di Sucker Punch informazioni che però si sono rivelate inaccurate.

Già, perché si tratta di informazioni appartenenti niente poco di meno che ad un’intervista rilasciata dagli sviluppatori due anni fa, ovvero nel 2018. Attenzione però, perché ciò non sta a significare che si tratta di notizie false o inesatte, ma solo che molti dei dettagli condivisi tramite le pagine della rivista risultato inesatte o hanno subito delle modifiche nel corso dei mesi.

Vi ricordiamo che l’action-game è atteso esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 26 giugno, salvo rinvii. Già, perché alcune speculazioni vorrebbero il posticipo della data di pubblicazione anche di questo titolo, anche se per adesso siamo nella sfera delle indiscrezioni.

We have been made aware of inaccuracies in our March 2020 cover story and more recent May 2020 article for Ghost of Tsushima. The two articles were based on an interview conducted in 2018, as well as publicly available official blog posts and trailers.

— OPM UK (@OPM_UK) April 14, 2020