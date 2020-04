PONG Quest: in arrivo il 21 aprile per PC, prossimamente anche su Switch, PS4 e Xbox One

Come promesso, eccoci qui! Perché se poche settimane fa vi avevamo informato con una delle nostre games news l’arrivo di questo curioso titolo in primavera, oggi abbiamo per voi un suo aggiornamento: Atari e la software house Checkered Ink annunciano in via definitiva il lancio di PONG Quest per PC via Steam per il 21 aprile, con uno sconto del 20% limitato alla prima settimana di rilascio. Seguirà poi nelle settimane a venire l’approdo anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One. Or dunque, continuate a seguirci, perché non mancheremo di aggiornarvi anche del giorno d’esordio sulle console.

Preparatevi quindi a catapultarvi in PONG Quest, RPG ispirato al classic virtual table tennis game, in cui avrete la possibilità di progettare e personalizzare il vostro avatar Paddle con una serie di simpatici abiti ed inimmaginabili accessori, nonché utilizzare una delle più di 50 PONG balls, le cui potenzialità renderanno i loro rimbalzi rapidi e immensi. Senza dimenticare che vi aspetta la modalità PONG for All, un divertente e caotico multiplayer che vi permetterà di giocare con un massimo di altre tre persone.