Perry Mason: ecco il teaser della serie limitata HBO

Perry Mason è il celebre avvocato protagonista dall’omonima serie televisiva della CBS, andata in onda tra il 1957 e il 1966, ed ispirato al personaggio letterario inventato da Erle Stanley Gardner e al centro dei suoi romanzi. Ebbene, dopo tutti questi anni, HBO ha deciso di rilanciare la realizzazione con una miniserie ad hoc, prodotta da Robert Downey Jr. e vi abbiamo mostrato a suo tempo la prima immagine che ritrae Matthew Rhys (Un amico straordinario, Deathwatch – La trincea del male) nei panni dell’iconico legale, mentre oggi abbiamo delle novità in merito. Il resto del cast dello show è composto anche da Jebediah Jenk nel ruolo di Church Choir, Eric Lange che interpreta il detective Holcomb e molti altri ancora.

Perry Mason: pubblicato il filmato inedito

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di HBO, è stato caricato il primo teaser del prodotto, che potete osservare qui sotto. Il filmato è molto breve e oltre a fornisci un breve sguardo sul personaggio e sull’ambientazione, ci svela la data di rilascio, prevista per il 12 giugno. Non sappiamo ancora se Sky Atlantic si occuperà della distribuzione televisiva in Italia, ma è probabile che accada. Siamo quindi in attesa di informazioni più dettagliate sulla situazione.