Artemis Fowl sarà disponibile dal 12 giugno su Disney Plus

Artemis Fowl è il prossimo film di Kenneth Branagh (Assassinio sull’Orient Express, Thor) che vi abbiamo presentato con un trailer. L’opera, ispirata al personaggio e ai romanzi di Eoin Colfer, è prodotta da Disney e racconta le peripezie del geniale dodicenne Artemis Fowl, che si trova coinvolto in una guerra contro una potente razza segreta di fate.

Artemis Fowl: ecco la data di uscita

Da qualche tempo è stato annunciato che il lungometraggio, a causa della chiusura dei cinema in tutto il mondo per il Covid-19, non avrebbe visto le sale e sarebbe arrivato direttamente su Disney Plus, nuova piattaforma dell’azienda americana. Ebbene, tramite un recente comunicato, Disney ha rivelato ufficialmente la data di uscita sul device, che avverrà il 12 giugno. Inoltre, all’informazione è stato corredata una breve clip che potete trovare qui sotto.