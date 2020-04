Spider-Man: ufficializzate le riprese del terzo capitolo a luglio

Spider-Man è una delle figure portanti del MCU attuale e non stupisce il fatto che tornerà con un terzo capitolo al cinema, anche se dopo svariati problemi tra la Marvel (che ha il diritto di immagine sul personaggio nel proprio universo) e Sony (che detiene tutto il resto dell’IP). Tempo fa vi avevamo riferito che le riprese di questo lungometraggio sarebbero cominciate a luglio e per fortuna ne abbiamo avuto conferma.

Spider-Man: nuove informazioni

Difatti, qualche ora fa, il sito Film & Television Industry Alliance ha ufficializzato la data di inizio della produzione, che è prevista per il 13 luglio fino al 30 ottobre. Ci auguriamo che a causa del Covid-19 non ci siano rallentamenti e non appena avremo novità, vi riporteremo ogni piccolo dettaglio.