Void Bastards: in arrivo il 7 maggio anche su Switch e PS4 con DLC “Bang Tydy”

A quasi un anno di distanza dall’esordio avuto su PC via Steam ed Xbox one, Humble Bundle e la software house Blue Manchu annunciano l’arrivo previsto per il 7 maggio anche su Nintendo Switch e PlayStation 4 di Void Bastards, con la possibilità di acquisire lo stesso giorno il DLC “Bang Tydy” per $ 4,99.

Ispirato al visionario BioShock e al survival horror System Shock 2, Void Bastards si presenta come un originale strategy-shooter che vi metterà alla guida dei prigionieri della Void Ark con cui, con l’ausilio delle specifiche abilità insite in ognuno, dovrete aprirvi la strada per la sopravvivenza attraverso astronavi abbandonate e multipli ostacoli solo a voi riservati dalla Nebulosa del Sargasso. Un titolo roguelike che, nel momento in cui perirete al comando del primo vostro personaggio, vi sorprenderà con l’immediato sopraggiungere di un altro totalmente da conoscere.

Ma non finisce qui! Perché il DLC “Bang Tydy” vi darà la possibilità di aggiungere in Void Bastards una nuova organizzazione, di acquisire un nuovo armamentario, di sbloccare tre nuove astronavi da conoscere, un nuovo avversario da temere, nonché l’occasione di raccogliere l’inaspettato al fine di permettervi di vivere in questa nient’affatto realtà spaziale.

