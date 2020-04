Alwa’s Legacy: adventure game in arrivo quest’estate su Switch e PC

Elden Pixels ha annunciato l’arrivo per quest’estate su PC via Steam e Nintendo Switch dell’adventure game Alwa’s Legacy. Inoltre, la software house ha annunciato che, se le iscrizioni per un closed beta test sono attualmente disponibili per il PC sempre sul sito ufficiale, seguirà in un secondo momento anche il rilascio per PlayStation 4 ed Xbox One. Non dimenticate dunque di seguirci, perché non mancheremo di comunicarvi i futuri aggiornamenti via games news.

Come dichiarato da Mikael Forslind, game designer di Elden Pixels:

Dopo un anno e mezzo dal successo di Alwa’s Awakening, quando abbiamo deciso di abbandonare i nostri lavori quotidiani e di dedicarci allo sviluppo del gioco a tempo pieno, siamo lieti di presentare finalmente Alwa’s Legacy, il gioco che abbiamo sempre voluto realizzare, con un vasto mondo di giochi da esplorare pieno di boss, segreti e incredibili platforming challenges. È stato un viaggio difficile ma grazie agli impegni e al supporto dei nostri fan è stato reso possibile.

Dopo il tributo alle classic platforming adventures a 8-bit con Alwa’s Awakening, dopo aver ricevuto estasiate recensioni da Nintendo Enthusiast, Nintendo World Report, Paper, Rock e Shotgun nonché il pieno supporto dei fan nel finanziamento di Alwa’s Legacy tramite una Kickstarter campaign, Elden Pixel ha così potuto definitivamente annunciare questo nuovo titolo che si presenta non come sequel del precedente, ma come un’esperienza che potrete anche vivere indipendentemente dal titolo uscito nel lontano febbraio 2017 per PC via Steam.

In Alwa’s Legacy, vi aspetta dunque di vivere con il personaggio di Zoe un’avventurosa narrazione accompagnata da elementi visivi a 16-bit, che vi immergerà in una visione contemporanea del genere Metroidvania (termine che vi ricordiamo composto dall’unione dei nomi delle serie Metroid e Castlevania) con multipli enigmi da risolvere, incredibili sotterranei da esplorare, oggetti magici da acquisire ed antichi segreti da rivelare. Il tutto, con un sistema di potenziamento che vi consentirà di creare per Zoe il vostro stile di gioco, che sia incentrato questo in modalità offensiva, difensiva o esplorativa. Che i riflessi siano con voi, perché il bastone magico di Zoe lo sarà.

