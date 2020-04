Assassin’s Creed: il prossimo capitolo presto rilevato?

Anche se ha effettivamente perso un po’ del suo smalto con qualche titolo non proprio all’altezza del suo nome, il prossimo capitolo di Assassin’s Creed è stato al centro di numerosi leaks e rumors durante lo scorso anno, come del resto succede spesso quando si parla del prossimo titolo della saga che ci ha regalato un personaggio dello spessore di Ezio Auditore e Altair. A quanto sembra, una reveal sul nuovo titolo di Ubisoft sembra essere alle porte: un tweet da parte dell’Insider shinobi602 lascia infatti ben sperare tutta la fanbase dell’arci rinomato franchise.

Ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti volevano un nuovo titolo ambientato in Scandinavia, al tempo dei re Vichinghi. Ovviamente, la credibilità di questi leak lascia il tempo che trova (sappiamo già che “Ragnarok”, che era stato indicato come un possibile titolo, è stato smentito), ma quello che appare quasi certo è che dopo i vascelli visti in Assassin’s Creed 3 con Connor, Rogue e Blackflag, ci ritroveremo a solcare i mari del Nord a bordo di un solidissimo Drakkar: una scelta che potrebbe rivelarsi azzeccata, dal momento che l’universo della mitologia nordica è entrato a contatto col grande pubblico di recente, soprattutto grazie a serie tv come Vikings e Ragnarok. Il nuovo scenario di gioco inoltre, aprirebbe potenzialmente ad un nuovo arsenale di armi, tipiche del popolo Norreno, per non parlare della componente divina: del resto, abbiamo già avuto a che fare con Era e Anubi, per cui nulla ci vieta di immaginare un possibile confronto con Thor e Odino.

Generalmente, Ubisoft ha sempre fatto le sue reveal durante l’E3: alla luce della cancellazione dell’evento di quest’anno, l’azienda francese ha dichiarato di starsi organizzando in un’altra maniera per condividere i propri piani per il prossimo futuro anche col grande pubblico, per cui possiamo tranquillamente aspettarci qualcosa al riguardo.

In basso, vi lasciamo il tweet che ha fatto tanto rumore: