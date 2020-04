Woodle Tree 2 Deluxe+ Recensione: un platform puccioso

Siete pronti per esplorare un mondo colorato e ricco di personaggi pucciosi? Siete ancora legati ai ricordi dell’infanzia, dove si passavano giornate intere a giocare ai maggiori platform, e volete provare altre sensazioni come a quei tempi? Bene, Woodle Tree 2 Deluxe+ è il titolo che fa al caso vostro, o quasi. Prodotto completamente made in Italy, è il secondo capitolo di Woodle Tree, uscito nel 2017 e rielaborato con delle nuove aggiunte per l’edizione Deluxe. Prima lanciato solo su Nintendo Switch arriva anche per Xbox One dal 17 aprile 2020. Noi abbiamo avuto la possibilità di provarlo e vi racconteremo le nostre impressioni ed esperienze in merito. Questa nuovo titolo di Chubby Pixel sarà riuscito a convincerci? Andiamo a scoprirlo insieme!

Partiamo immediatamente col dire che ci sono molte somiglianze tra i due titoli e, sebbene ci debbano essere per garantire un rimando all’universo di gioco, questo punto non va comunque messo da parte o reso meno importante. C’è poca originalità in questo secondo capitolo. Woodle è di nuovo il protagonista della storia e noi lo accompagneremo in una nuova ricerca, più o meno. Se nel primo gioco le Lacrime servivano a salvare i diversi mondi, qui ci troviamo all’interno di un unico open-world completamente da esplorare. L’utilità di queste gocce magiche resta invariata e serve al medesimo utilizzo ma, invece che risanare le aree, vengono impiegate per salvare sei Alberi Guardiani. La nuova minaccia che incombe sulla Terra sembra essere molto simile agli Heartless di Kingdom Hearts: sagome oscure con occhi a palla gialli. Woodle dovrà quindi recarsi nei meandri di questo mondo variegato e “innocente” per trovare le varie Lacrime e riportare l’equilibrio.

Novità della Deluxe Edition

La Deluxe Edition ha portato a delle migliorie per la versione Nintendo Switch, ora presente anche per Xbox One. Tra le varie feature implementate, troviamo:

Un open-world suddiviso in vari biomi: aree di gioco liberamente esplorabili con dei checkpoint da poter usare per viaggiare velocemente da una all’altra.

Platform revisionato e migliorato a livello di game design

Nuove abilità e puzzle da dover risolvere, musiche e livelli da giocare

Co-op locale fino a 4 personaggi per migliorare l’esperienza

Nuovi personaggi da dover conoscere: scoprirete che sono amici o nemici?

Non fatevi abbindolare dai suoi colori o dai personaggi carini che popolano questo mondo, Woodle si troverà spesso nei guai e dovrà combattere contro molti nuovi nemici, che sfortunatamente non sono così tanti quanti avremo potuto immaginare. Inoltre, il gioco è severamente limitato da alcune meccaniche ancora un po’ arrugginite che necessiterebbero una maggiore cura e revisione per essere migliorate. Il terreno si compone di vari poligoni ammassati tra loro che, in varie parti, soprattutto in volo e durante i salti, incidono parecchio sulla direzione di Woodle e quindi sulla riuscita della nostra combo di tasti per salire delle alture. Alcuni suoni poi, sono spesso ripetuti in modo fastidioso a causa delle nostre azioni: come quando corriamo contro delle margherite per andare più veloci e parte il loop dell’interazione per ognuna di loro. Nonostante questo appunto però, il comparto sonoro resta rilassante ed adatto ad ogni bioma (deserto, lava, montagne ecc…). Altra nota dolente sono i colori troppo accesi che, sebbene siano stati resi meno pesanti rispetto al primo Woodle Tree, restano ancora eccessivamente vivaci (con un marrone esageratamente forte rispetto al verde dell’erba in pianura).

Il mondo di gioco ed i vari livelli

Ora abbiamo un intero mondo da poter conoscere ed esplorare, pieno di aree diversificate e di nemici. Sebbene sia vero che ci sono delle aggiunte sul piano dei personaggi, si avrà sempre una sensazione di vuoto. Il mondo di Woodle Tree 2 Deluxe+ è dispersivo e meno curato a causa della sua grandezza. Se da una parte è davvero interessante da vedere, dall’altra è difficile trovare i tutorial ed i vari checkpoint. In alcune aree c’è davvero molta affluenza di NPC e nemici, ma non si potrà mai interagire con i primi. Ci sono, inoltre, delle novità per il nostro piccolo protagonista che gli permetteranno di essere avvantaggiato man mano che prosegue l’avventura. I potenziamenti, gli oggetti e le maschere sono acquistabili da alcuni mercanti nella città di Woodle. La moneta di gioco sono le bacche rosse e blu che raccoglierete in giro per la mappa… ma, nonostante ce ne siano tantissime, i prezzi degli Item sono altrettanto alti. A differenza delle rosse, le bacche blu sono tarate e vanno scovate per le varie aree. Grazie alla mappa poi, sapremo sempre quante ce ne mancheranno in quel determinato bioma, ed una volta raccolte ci verrà regalata una sorpresina.

Possiamo, quindi, confermare che da parte di Chubby Pixel ci sia stato l’intento di migliorare il proprio titolo lavorando sul design dei personaggi e sul platform. Ma a livello tecnico Woodle Tree 2: Deluxe+ dimostra di avere ancora molti problemi e bug da dover risolvere. D’altra parte abbiamo una storia molto semplice ma efficace, che riesce a fare da sfondo per le avventure del nostro protagonista. Altro problema, come già detto, è l’open-world di per sé, troppo ampio e vuoto in alcune aree ed esageratamente affollato in altre.