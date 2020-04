Streets of Rage 4: nuovo trailer e data d’uscita

Lizardcube, Guard Crash Game e Dotemu hanno appena annunciato la data d’uscita di Streets of Rage 4, prossimo capitolo della storica saga picchiaduro a scorrimento nata con SEGA a inizio anni ’90, in un comunicato che potete leggere anche nella pagina Steam del gioco. Il quarto capitolo della serie (annunciato ad agosto 2018) arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 30 aprile.

Insieme alla data d’uscita, gli sviluppatori hanno rilasciato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra il ritorno della Battle Mode, con 8 arene disponibili e la possibilità di scegliere versus o team mode.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

“Il grande classico Streets of Rage, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle (ベア・ナックル Bea Nakkuru), consiste in una trilogia di picchiaduro famosa per il suo indimenticabile gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance. Streets of Rage 4 riprende il gameplay della trilogia originale aggiungendo nuove meccaniche, una stupenda grafica disegnata a mano e una colonna sonora strepitosa.

Una serie iconica come Streets of Rage non poteva non avere personaggi iconici: Axel, Blaze, Adam e altri veterani, uniti per ripulire le strade. Con alcune mosse nuove di zecca e brani trascinanti tutti da ascoltare, i nostri eroi sono pronti per darle di santa ragione a una banda di sventurati e inesperti criminali.”