Snowrunner: pubblicato il trailer multiplayer

Con Snowrunner eravamo rimasti qualche giorno fa al “Season Pass & Premium” trailer, che mostrava i contenuti di gioco aggiuntivi che verranno resi disponibili dopo il lancio tramite il Season Pass. Oggi invece il publisher Focus Home Interactive ha deciso di rilasciare un nuovo filmato, che potete vedere in fondo alla notizia e che si concentra sul multiplayer del titolo sviluppato da Saber Interactive.

Come mostra il filmato, l’intero gioco può essere giocato in solo o in multiplayer fino a quattro persone, dove l’host potrà scegliere chi far lavorare ad un determinato contratto e, a missione completata, tutto il party riceverà ricompense.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Snowrunner sarà disponibile su PC (Epic Store Games), PlayStation 4 e Xbox One dal 28 aprile.