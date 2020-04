Total War Warhammer 2 sarà gratis per questo weekend

Sappiamo che stare a casa non è sempre facile come sembra: noia e routine sono sempre dietro l’angolo, e a volte sembra non esserci proprio rimedio. Fortunatamente, c’è chi prova a rendere la nostra quarantena un po’ più piacevole: Total War Warhammer 2 sarà infatti disponibile gratuitamente per questo weekend.

L’annuncio arriva direttamente dai canali social legati al titolo. La promozione offre la possibilità di usufruire del titolo in maniera completamente gratuita fino al 19 Aprile, e dobbiamo ammettere che non è la prima volta che la saga di Total War regala contenuti ai suoi utenti. Sono inoltre offerti ulteriori sconti (fino al 75%) su tutti gli altri DLC della serie Warhammer, offerta prolungata fino al 23 di Aprile.

WARHAMMER II is free this weekend!

From now until the 19th of April you can play WARHAMMER II for free. We’re also offering up to 75% off all Total War: WARHAMMER games and DLC until the 23rd.

More info here: https://t.co/RZwxauosn8

Check out the sale: https://t.co/lO9gIWhwM2 pic.twitter.com/bqzIRmUt5n

— Total War (@totalwar) April 16, 2020