Super Buckyball Tournament: trailer sui personaggi per il titolo simil Rocket League

Pathea Games, team cinese che ha dato vita al gdr My Time at Portia, sta al momento sviluppando il puzzle/adventure Ever Forward e Super Buckyball Tournament. Quest’ultimo è uno sportivo arcade che ricorda molto Rocket League, ma che invece delle macchine vede scontrarsi squadre da tre formate da personaggi con tanto di abilità.

Da un paio di giorni è possibile testare Super Buckyball Tournament gratuitamente su Steam in fase Open Alpha, e Pathea ha rilasciato un messaggio in cui viene fatto sapere quali sono gli orari migliori per giocare: qui in Europa tra le 20:00 e le 23:00. Il trailer pubblicato qualche ora fa mostra i personaggi (Pai, Pink, Eriel e Lang) con le loro caratteristiche.