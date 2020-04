Apex Legends: rimossa la versione notturna di Canyon dei Re

Con il lancio dell’ultimo evento, The Old Ways, Apex Legends aveva dato modo ai suoi giocatori di cimentarsi sia nei Canyon Dei Re che ai Confini del Mondo, entrambe mappe dell’evento. Purtroppo però, queste rimangono disponibili solo per un breve periodo, e con grande dispiacere dei fan, stavolta ad uscire di scena tocca alla tanto amata Canyon Dei Re in versione notturna

La seconda mappa rimane comunque ancora a disposizione dei giocatori per il prossimo evento. Chi è rimasto invece deluso dall’esclusione, può ancora porvi rimedio entrando direttamente nel Ranked, dove sembra che sia ancora giocabile. Ricordiamo che The Old Ways sarà disponibile fino al 21 Aprile, per cui siete ancora in tempo a partecipare.