Dragon Ball FighterZ: nuovi rumor su data d’uscita e Drammatic Finish di Goku Ultra Istinto

Nel corso delle ultime ore, l’utente Ryokutya2089, celebre insider conosciuto in rete per aver azzeccato diverse informazioni riguardanti i videogiochi, quest’oggi ha svelato altri rumor su Dragon Ball FighterZ, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ebbene, secondo quanto rivelato dall’utente in questione, egli è fermamente convinto che Goku Ultra Istinto, lottatore presente nel FighterZ Pass Anno 3 potrà debuttare molto presto nel picchiaduro targato Arc System Works.

Andando nello specifico, il character dovrebbe debuttare in Dragon Ball FighterZ nella giornata del 9 maggio 2020, ossia il Goku Day. In aggiunta, Ryokutya2089 si esprime anche sulla Drammatic Finish inerente sempre a Goku Ultra Insinto, dove quest’ultimo dovrebbe lanciare la sua iconica Kamehameha contro Kefla proprio com’è accaduto nel Torneo del Potere in Dragon Ball Super.