PUBG sposta i piani Esport verso eventi regionali solo online

Gli eventi live Esport per PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ( PUBG ) sono stati annullati per l’anno e saranno sostituiti da una serie di competizioni online multiregione . PUBG Corp. , Lo sviluppatore del gioco battle royale, ha preso la decisione in risposta alla nuova pandemia di coronavirus (COVID-19).

Il PUBG serie continentale (PCS) sarà composto da tre eventi di maggio, giugno e agosto con un fondo totale montepremi di $ 2.4M USD in quattro regioni: Asia, Asia-Pacifico, Europa e America del Nord. Il primo evento sarà uno showdown di beneficenza, in cui ogni vincitore della regione può scegliere un ente di beneficenza per PUBG Corp. a cui donare $ 100K. Gli eventi di maggio e agosto vedranno il ritorno della “Pick’Em Challenge” e degli oggetti in-game, progettati per fornire entrate aggiuntive ai concorrenti.

Il piano originale del 2020 per gli sport PUBG prevedeva tre tornei di roadshow, al posto del modello di campionato multiregionale dell’anno scorso. Le 21 squadre che si sono qualificate per il primo di questi eventi annullati (a Berlino) riceveranno $ 20K di risarcimento.