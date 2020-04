LEC rinvia pagamenti delle quote di franchising

Una fonte ha dichiarato oggi che il campionato europeo della League of Legends (LEC) sta rinviando i pagamenti delle quote di franchising e rilasciando parte delle entrate in denaro alle squadre all’inizio di una mossa strategica dal proprietario della lega Riot Games . Secondo una fonte, ciò viene fatto per garantire la stabilità della lega e le organizzazioni coinvolte in essa nel mezzo degli effetti finanziari causati dal nuovo coronavirus (COVID-19) per l’economia globale.

Non saranno richiesti pagamenti in franchising nel 2020 poiché sono stati rinviati al 2021. Le misure aggiuntive includono una liberazione anticipata di fondi di compartecipazione alle entrate che soddisfano l’obbligo minimo di pagamenti per i team di € 450K ($ 468K USD).

Non è chiaro se questi stessi cambiamenti di politica verrebbero applicati alla Lega nordamericana League of Legends Championship Series (LCS) o ad altri campionati regionali nell’ecosistema degli sport di League of Legends .

I proprietari si incontreranno presto per discutere ulteriori misure sulla stabilità della squadra e della lega.