Overwatch League annuncia Xfinity come partner di presentazione per il gioco online

La Overwatch League (OWL) oggi ha nominato Xfinity come fornitore di servizi Internet preferito ufficiale e partner di presentazione del gioco online in lingua inglese.

I termini finanziari non sono stati rivelati, ma le parti hanno affermato che la partnership è per due anni. Questa è una nuova categoria di sponsorizzazione per OWL.

Il marchio di proprietà di Comcast si è dilettato per la prima volta nella sponsorizzazione di OWL l’anno scorso quando è stato il partner di presentazione dei playoff della lega e delle Grand Finals a Filadelfia . Ora, Xfinity otterrà risorse relative alla segnaletica digitale e ai contenuti oltre ad altre attivazioni. La piattaforma Xfinity X1 ora avrà anche contenuti OWL tra cui la serie di highlight “In Case You Missed It”.

Tutte e 20 le squadre OWL stanno gareggiando in eventi solo online in tutto il mondo dopo che la lega ha annullato gli eventi di persona per il resto della stagione regolare in mezzo alla pandemia di coronavirus.

Le partnership di VP / marchio Comcast Matt Lederer hanno scritto in una nota preparata: