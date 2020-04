Destiny 2: il nuovo trailer presenta i Giochi dei Guardiani

Bungie ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente al prossimo evento in arrivo tra poco su Destiny 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Intitolato Giochi dei Guardiani, quest’ultimo inizierà dal 21 aprile fino al 12 maggio 2020, grazie al quale terrà impegnati i Guardiani in diverse attività tutte da scoprire all’interno della produzione online.

Questo evento a tempo limitato decreterà quale fazione relativa ai vari personaggi sarà la migliore: Titani, Stregoni o Cacciatori. Inoltre, come se non bastasse, nella clip video è stata mostrata una nuova arma esotica pesante che debutterà a breve su Destiny 2: Erede Legittimo, di cui non si conoscono tutt’ora i perk e vantaggi che presenterà tale bocca da fuoco.