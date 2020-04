Cyberpunk 2077: arriva il bundle con Xbox One X in edizione limitata

Un paio di giorni fa, Microsoft ha pubblicato il teaser di un annuncio in collaborazione con CD Projekt RED, che sarebbe dovuto arrivare il 20 di aprile. A quanto pare, a meno che questo non sia il vero annuncio (ma ne dubitiamo), il colosso americano ha deciso di anticipare un po’ i tempi. Nelle ultime ore è stato presentato il bundle in edizione limitata di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, che contiene una console e un controller con uno stile ispirato all’atteso titolo.

Come indicato nel video, che trovate qui sotto in allegato, questo modello esclusivo conterrà parti che si illuminano al buio, incisioni laser e pannelli personalizzati. Il prezzo non è stato ancora svelato, mentre la finestra di lancio sì: sarà disponibile questo giugno, forse intorno alle stesse date in cui si terrà la conferenza di Microsoft. Purtroppo il bundle non conterrà una copia di Cyberpunk 2077, che uscirà come previsto il 17 settembre su Xbox One X, PlayStation 4, Google Stadia e PC.