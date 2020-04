Minecraft Dungeons: nessun matchmaking online per il multigiocatore

Minecraft Dungeons doveva in origine uscire questo mese, ma la data di uscita è stata spostata al 26 maggio 2020. Per colmare l’attesa incrementata, Mojang ha iniziato a condividere alcune informazioni sui contenuti del titolo simil-Diablo, tra cui il vfunzionamento del multigiocatore. Purtroppo, come possiamo notare nelle FAQ, non verrà implementato il matchmaking online, e non sarà quindi possibile unirsi a compagni casuali per esplorare e pulire i dungeon.

Questa scelta deriva da una specifica mentalità dietro lo sviluppo di Minecraft Dungeons: Mojang ritiene che il titolo sia adatto ad esser vissuto assieme ai propri amici sul divano, oppure in sessioni online organizzate. Il design non sarebbe infatti studiato per permettere a due estranei di collaborare, ergo la decisione di rimuovere il matchmaking interamente. Se volete compagnia, quindi, assicuratevi che qualche vostra conoscenza acquisti il gioco assieme a voi. Minecraft Dungeons sarà disponibile il 26 maggio su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.