Resident Evil Resistance: Jill si unisce al roster, Nicholai in arrivo a maggio

Come promesso fin dal lancio, dopo esser sfuggita innumerevoli volte al terrificante Nemesis, Jill Valentine è ora disponibile come Sopravvissuto in Resident Evil Resistance. Con sé porta la potenza della Samurai’s Edge e ovviamente la sua fidata schivata, che tornerà sicuramente utile per evitare tutti i pericoli che il Mastermind le lancerà addosso. A tal proposito, Capcom ci ha dato anche un’anticipazione di quale sarà la prossima mente malvagia ad unirsi al titolo: Nicholai, il soldato che tutti abbiamo imparato ad odiare.

Nicholai verrà aggiunto al roster come Mastermind a partire da maggio, in data ancora non confermata. Inoltre, Resident Evil Resistance riceverà un ulteriore aggiornamento a giugno, del quale verranno svelate ulteriori informazioni in futuro. Per il momento, possiamo calarci nei panni di Jill e cercare di sopravvivere assieme alla nostra squadra. E se il prossimo personaggio a subentrare nel gioco fosse proprio Nemesis? Per il bene della nostra guerriera, forse è meglio non saperlo, per il momento.

— Resident Evil (@RE_Games) April 17, 2020