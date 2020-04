Square Enix annuncia livestream dedicato a NieR

La serie NieR della Square Enix è uno dei più grandi successi a sorpresa degli ultimi anni. Non è il tipo di franchise che ci si aspetterebbe abbia successo, invece con NieR Automata ha ricevuto un notevole riscontro di pubblico con più di 4,5 milioni di copie vendute. È in arrivo anche un remaster di NieR Replicant con un nome piuttosto singolare: Nier Replicant ver. 1.22474487139. È arrivato quindi il momento di un nuovo livestream, e sembra sarà lungo quanto l’ultima maratona in straming.

La Square Enix ha annunciato che un nuovo livestream dedicato al franchise avrà luogo il 22 aprile e, mi raccomando, allacciate le cinture di sicurezza perché sarà lungo 10 ore più una. L’evento andrà in diretta alle 20:00 ora giapponese su Nico Nico per celebrare il decimo anniversario del lancio dell’originale NieR Replicant. Sarà caratterizzato da una revisione cronologica del corpus di NieR, guardando indietro a trailer, messaggi di ringraziamento ai fan e molto altro ancora. Nell’ultimo livestream è stato annunciato il remaster di NeiR Replicant così come lo spinoff in versione mobile NieR Re[in]carnation. È molto che, vista la fortuna di questo franchise, anche il titolo mobile avrà enorme successo e speriamo di avere qualche nuova informazione durante l’evento del 22 aprile.

NieR Automata è stato da poco rilasciato su Xbox Game Pass, e Nier Replicant ver. 1.22474487139 dovrebbe essere presto disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC.

Non c’è che dire, in questo momento il franchise è in una fase estremamente positiva e sicuramente vi terremo aggiornati riguardo le novità in arrivo.