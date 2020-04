Death Stranding: soundtrack ispirata dal film It Follows

Che Death Stranding vi sia piaciuto o meno, non si può certo negare che si tratti di un’esperienza unica nel suo genere: dal gameplay agli ambienti di gioco, siamo sicuri che coloro che si sono immersi anche solo una volta in quell’universo non lo dimenticheranno così facilmente. Questi aspetti includono naturalmente anche la colonna sonora che accompagna il giocatore durante l’esperienza. Il lavoro di Ludvig Forssell aggiunge senza dubbio il suo, contribuendo a creare un’atmosfera irripetibile all’interno del titolo. Ma da dove il compositore abbia tratto ispirazione, è del tutto fuori da qualsiasi aspettativa.

In un’intervista rilasciata a Gamereactor, Forsell ci parla del sound design e della soundtrack del gioco, e quando gli viene chiesto da cosa abbia tratto ispirazione durante il processo creativo, la risposta è una di quelle che semplicemente non ti aspetti: pare infatti che Hideo Kojima gli abbia consegnato una copia di It Follows, film horror del 2014 diretto da David Mitchell. Per cui, se avete familiarità con la colonna sonora di Death Stranding, sicuramente ne potrete riscontrare qualche traccia durante la visione della pellicola. Possiamo sicuramente dire, qualora ce ne fosse bisogno, che Kojima si conferma un grandissimo cinefilo, come del resto è possibile notare anche all’interno del titolo stesso.

Ricordiamo infine che Death Stranding è disponibile per Playstation 4 e arriverà su PC il 2 Giugno, includendo qualche piccola sorpresa.