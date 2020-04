Nintendo Switch: in arrivo la versione dual screen?

Il nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch suggerisce una prossima versione dual screen per questa console dal successo senza fine. L’aggiornamento 10.0.0, recentemente rilasciato, offre ai possessori di Switch la possibilità di reimpostare a proprio piacimento i pulsanti del controller, permettendo di salvare fino a cinque configurazioni, e dando l’opportunità di trasferire i dati dalla memoria di sistema della console e una scheda SD.

L’aggiornamento inoltre, potrebbe contenere indizi riguardo i prossimi piani di Nintendo per la console stando a Mike Heskin, ricercatore delle vulnerabilità. Come già accennato in precedenza, il nome in codice “nx-abcd” segue “nx-abca” dell’originale Nintendo Switch e “nx-abcb” dello Switch Lite. La console era infatti inizialmente conosciuta come Nintendo NX prima di essere stata ufficialmente rivelare nell’ottobre 2016. Rimane tuttavia poco chiaro come Nintendo avrebbe intenzione di aggiungere un secondo display su Nintendo Switch.

Le possibilità includono un design a conchiglia simile al 3DS, o un dispositivo separato come il gamepad del Wii U. Con la scoperta del codice nel firmware di Nintendo Switch, è molto improbabile che “nx-abcd” si riferisca ad un dispositivo completamente nuovo. Tuttavia non è chiaro quando e se verrà annunciato un dual screen per Switch, bisognerà aspettare di avere qualche conferma dalla casa di produzione.

Purtroppo però, mentre arrivano rumor di una nuova versione, scarseggiano le console Switch a causa sia dell’enorme domanda che ha seguito l’uscita di Animal Crossing New Horizons, sia delle difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19. Alcuni venditori opportunisti hanno sfruttato la situazione per aumentare a dismisura il prezzo su Amazon. Vi terremo sicuramente aggiornati riguardo ulteriori sviluppi.