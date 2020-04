Anime Expo 2020 annullato a causa del Coronavirus

La society for the Promotion of Japanese Animation, ha annunciato che la Anime Expo 2020 verrà annullata a causa della pandemia da COVID–19. L’evento sarebbe durato dal 2 al 5 luglio di questo anno al centro congressi di Los Angeles.

Anime Expo tornerà al Los Angeles Convention Center nel 2021 con le stesse date dello spettacolo dal 2 al 5 luglio.

Anime Expo, sebbene sia incentrato per la gran parte sugli anime, viene generalmente utilizzato da aziende come Aksys Games, Bandai Namco, Spike Chunsoft e altri per annunciare nuovi titoli di giochi. Difatti Aksys Games aveva in programma di annunciare un progetto originale sviluppato da Mikage per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC.

Ecco a voi il messaggio da parte dell’azienda:

Cara Anime Expo Community,

Questo è un giorno in cui io ed il mio team speravamo non venisse, ma è con il cuore addolorante che sto annunciando la cancellazione di Anime Expo 2020. La nostra massima preoccupazione è per la salute e la sicurezza della nostra fantastica comunità di Anime Expo. Comprendiamo la vostra delusione dato che siamo prima di tutto fan degli anime. Come potete immaginare, questa è stata una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere nei 29 anni di Anime Expo.

Con la situazione COVID-19 in continua evoluzione, nonché ulteriori restrizioni in atto in tutto il mondo e nella nostra città ospitante di Los Angeles, non possiamo in buona fede andare avanti con l’evento di quest’anno. Sappiamo che influenzerà tutti voi in modo diverso e non abbiamo preso questa decisione alla leggera.

Per espositori, artisti, appaltatori, artisti e altro ancora, questo ti incide su molti livelli. Anime Expo è un’importante fonte di reddito oltre che fonte d’ispirazione per tutti voi. Sappiamo che avete lavorato instancabilmente per le preparazioni per luglio e apprezziamo la vostra dedizione per il vostro mestiere.

Per il nostro staff e volontari, che hanno lavorato duramente, pianificando ogni dettaglio dell’evento di quest’anno da prima della fine di AX 2019, condividiamo la vostra tristezza – vi preghiamo di sapere che vi supportiamo in ogni fase del cammino mentre rivolgiamo la nostra attenzione al prossimo anno, Anime Expo 30 ° anniversario!

Per i nostri partecipanti, AXE è un posto per vedere vecchi amici, fare nuove amicizie e sperimentare la natura immersiva della più vasta comunità di anime. Ci mancherà vedervi!

Ringraziamo ognuno di voi per far parte di una comunità che rende Anime Expo un’esperienza così speciale ogni anno.

I possessori di badge avranno la possibilità di ricevere un rimborso completo o di trasferire i propri badge su AX 2021. Poiché si tratta di una grande impresa, vi preghiamo di darci il tempo di consolidare il processo e rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni nei prossimi giorni. Espositori e artisti possono aspettarsi di ricevere informazioni via e-mail entro la prossima settimana.

Le prenotazioni di camere d’albergo prenotate tramite ConferenceDirect nel blocco alberghiero ufficiale AX verranno automaticamente cancellate. Se avete prenotato una camera fuori dal complesso alberghiero AX, contattate direttamente il vostro hotel.

Resta il nostro obiettivo fornire ai fan e ai partner del settore di tutto il mondo uno spazio sicuro in cui riunirsi per celebrare e condividere il nostro amore per gli anime. Ci impegniamo a offrirti il ​​meglio del meglio l’anno prossimo mentre torneremo a Los Angeles per il nostro 30 ° anniversario, dal 2 al 5 luglio 2021!

Come ho già detto, ci troviamo insieme. Adoriamo e supportiamo la nostra comunità e sappiamo che Anime Expo è un evento come nessun altro. Ogni estate, Anime Expo ci consente di connetterci e condividere il nostro amore per la cultura pop giapponese e anime.

Siate al sicuro, continuate a fare la vostra parte, supportate la comunità e sopratutto prendetevi cura di voi stessi.

Non vediamo l’ora di vedervi ad AX 2021!

Ray Chiang

CEO

The Society for the Promotion of Japanese Animation