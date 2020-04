Comic Con 2020 di San Diego ufficialmente cancellato

Arrivati a questo punto, era solo questione di tempo: anche il Comic Con 2020 di San Diego, per la prima volta dopo 50 anni, dovrà fermarsi a causa del Coronavirus. L’unico dubbio rimasto da sciogliere, era in proposito alla possibile posticipazione dell’evento, ma sembra che la SDCC, l’organizzazione ufficiale della manifestazione, abbia deciso per un rinvio totale a Luglio del 2021; l’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del Comic Con.

Quella di San Diego ha sempre rappresentato una tappa cardine per tutta l’industria del gaming e dell’intrattenimento, ospitando dibattiti sui giochi ed i film in uscita (ricordiamo che piuttosto recentemente Marvel ha utilizzato la vetrina del Comic Con per pubblicizzare l’uscita di film come Spiderman o lo stesso Avengers), oltre a numerosi expo dedicati ai più o meno famosi rappresentanti di questo universo. Come purtroppo sappiamo, questa è solamente l’ultima di numerose cancellazioni o slittamenti causati dal Covid-19. Purtroppo stavolta non sarà possibile ricorrere a soluzioni alternative, come quelle adottate dalla maggior parte degli eventi gaming di quest’anno (ricordiamo che il Gamescom di quest’anno si svolgerà interamente online)

Se stavate pensando di partecipare all’evento di quest’anno ed avevate già in mano i biglietti, potete informarvi sul rimborso dando un’occhiata qui.