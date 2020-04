Movistar Riders potenzia la partnership OMEN

L’organizzazione spagnola Movistar Riders ha annunciato un ampliamento della sua partnership con OMEN , il marchio di gioco del produttore di computer HP .

L’accordo vede OMEN diventare uno sponsor ufficiale del team di Esport di Movistar, con il logo del marchio impostato per apparire sulle spalle della sua maglia in avanti.

Come parte dell’accordo, OMEN, che era già un partner della squadra, ha concesso ai giocatori Movistar l’accesso al suo intero catalogo di periferiche. L’accordo allargato vedrà anche OMEN essere presente in tutte le trasmissioni effettuate da Movistar Riders su Twitch, sia nelle sue partite che in eventi speciali.

Catalina Roa, direttore marketing di HP , ha commentato in un comunicato:

Siamo in un momento chiave per l’industria dello sport elettronico. I 148 milioni di telespettatori frequenti e i quasi 200 milioni di telespettatori occasionali mostrano che stiamo affrontando un nuovo fenomeno socio-economico, che non smette di crescere con sempre più competizioni ed eventi incentrati su questo settore sia all’interno che all’esterno dei nostri confini.

Nell’ultimo anno OMEN ha siglato o esteso partnership con diverse importanti entità del settore, tra cui Astralis , Riot Games e la lega olandese e belga di 4Entertainment e BIG .

Fernando Pique, CEO e fondatore di Movistar Riders , ha aggiunto:

Siamo entusiasti di fare un salto in avanti nella nostra collaborazione con OMEN. OMEN è un [punto di riferimento] nel mondo dei giochi e Movistar Riders si allea con le migliori marche in ogni settore. Questo nuovo passo insieme ci aiuterà a raggiungere i risultati sportivi che perseguiamo, mano nella mano con i loro computer e periferiche e soddisfare le aspettative dei nostri fan.

Movistar Riders, con sede a Madrid, compete in diversi titoli di Esport, tra cui League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA e Rainbow Six Siege.