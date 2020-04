World of Warcraft: esteso il bonus XP del 100%

La Blizzard, a pochi giorni dall’uscita della patch Rise of the Blood God, ha annunciato in un post sul sito ufficiale di World of Warcraft l’estensione di Winds of Wisdom, che permette di ottenere un bonus speciale che fornisce un aumento del 100% dell’esperienza ottenuta.

“Ci sono molti viaggi da fare ad Azeroth, e se siete nel bel mezzo di una quest, o semplicemente in attesa di iniziare una nuova avventura, abbiamo sentito il vostro appello per ottenere un po’ più di tempo. Data la popolarità di Winds of Wisdom con il suo bonus XP 100% in Battle for Azeroth, stiamo estendendo i suoi benefici fino al rilascio della pre-patch Shadowlands!”

L’aumento di esperienza era stato inizialmente programmato per durare per un mese, e sarebbe dovuto terminare il 20 aprile. Tuttavia la scorsa settimana sono arrivati numerosi post dei fan di World of Warcraft sui social media e sui fansite di Blizzard chiedendo un’estensione. Il buff era inizialmente destinato ai giocatori bloccati in casa a causa della quarantena, ma al momento non ci sono certezze su quando questa situazione potrà terminare.

Yes! We’re extending the Winds of Wisdom 100% experience buff through to the release of the #Shadowlands pre-patch.https://t.co/dYwVDOlROG pic.twitter.com/LA7gNDfJ5I — World of Warcraft (@Warcraft) April 17, 2020

La pre-patch di Battle for Azeroth era stata lanciata a luglio 2018, prima dell’uscita ufficiale ad agosto dello stesso anno, quindi è giusto aspettarsi che la Blizzard abbia un obiettivo simile per Shadowlands, anche se la pandemia di COVID-19 ha già causato il ritardo di numerosi importanti aggiornamenti per altri titoli MMORPG. In ogni caso il bonus XP del 100% dovrebbe durare ancora parecchi mesi. Con Shadowlands il livello tornerà indietro al 50, perciò i punti esperienza cambieranno in ogni caso, e la Blizzard ha voluto lasciare ai giocatori la possibilità di arrivare al massimo più facilmente, mentre sono in attesa della nuova pre-patch.