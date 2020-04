Ross Video: creazione di contenuti di Esports convincenti attraverso la grafica

La grafica su schermo gioca un ruolo incredibilmente importante quando si tratta della creazione di una produzione di Esport avvincente. Ogni produzione deve raccontare la storia del gioco, i giocatori, le squadre e il risultato successivo. I fan, da parte loro, sono spesso profondamente integrati nei giochi e hanno una straordinaria comprensione dell’azione in atto, ma i passaggi del gioco sono spesso molto veloci e i produttori di programmi devono considerare le esigenze di un pubblico più ampio, non solo dei fan più accaniti .

È responsabilità dei produttori cercare di democratizzare questi giochi a volte esoterici e renderli accessibili allo spettatore occasionale e al veterano del gioco.

Non si tratta nemmeno di grafica sportiva in stile TV. Oltre a utilizzare la grafica e gli effetti sullo schermo per spiegare cosa sta succedendo nel gioco per gli spettatori che guardano in streaming, spesso c’è anche un’esperienza sul posto di cui preoccuparsi. Molti tornei di Esport si svolgono di fronte a folle dal vivo, ed è importante interagire con loro, farli pompare, creare anticipazione e creare atmosfera, dando agli utenti della telecamera grandi contenuti da catturare.

Uno dei modi più immediati per interagire con un pubblico è attraverso l’uso di commenti di esperti e, sebbene questo sia certamente un punto di forza all’interno del settore, spesso siamo un po ‘indietro rispetto alla curva con analisi e presentazione. Molte volte, ciò è dovuto alla natura dei giochi e alla velocità con cui le cose possono accadere.

Spesso ci sono anche limitazioni dovute ai dati disponibili dal gioco stesso. Molti titoli consentono la visualizzazione personalizzata dei dati tramite il software di osservazione, ma le cose davvero entusiasmanti stanno sempre più accadendo quando possiamo prendere i dati direttamente dal gioco tramite un’API. È qui che un uso intelligente dell’integrazione dei dati con la grafica live può fare la differenza. Questo stile di presentazione va ben oltre ciò che abbiamo visto spesso negli sport tradizionali con alcune statistiche e aggiornamenti dei punteggi.

Cameron Reed ha precedentemente lavorato con ESL ed è un produttore veterano di Esports; ora è il responsabile dello sviluppo commerciale di Ross Video per gli Esports e racconta una grande storia di ciò che lo ha attaccato alla piattaforma grafica in tempo reale XPression di Ross. “Stavo dirigendo la H1Z1 Pro League all’inizio del 2018. Avevamo 75 giocatori contemporaneamente nel nostro torneo e le nostre regole dettavano che ogni uccisione valeva un punto” – questo è stato progettato per garantire che la sopravvivenza non fosse l’unico obiettivo (perché questo avrebbe reso per la noiosa TV, no?).

Reed:

Il gioco, tuttavia, non ha avuto modo di tracciare il punteggio in questo modo, e non esisteva un universo in cui i loro sviluppatori potevano sistemarci in tempo per l’aria. Abbiamo quindi chiesto loro di accedere all’API del loro gioco e abbiamo fatto scrivere a un programmatore di freelance un parser di dati per tradurre quel gibberish in un feed RSS su un server privato con cui XPression, tramite DataLinq, poteva stringere la mano. Allora, voilà! Avevamo un tabellone in tempo reale sullo schermo dell’intero gioco, aggiornato automaticamente ad ogni chiamata API. Non riesco a immaginarci di tirare fuori quello show cercando di aggiornare quei punteggi manualmente – sarebbe stato un disastro e molto probabilmente ci sarebbe servito che tabulassimo i punteggi alla fine del gioco. Avrebbe lasciato il pubblico (e io, il regista) totalmente confusi durante la partita, non sapendo chi era in testa.

Questo è solo un esempio di come i team di produzione possano approfondire i giochi: catturare direttamente i dati e analizzarli fino a un punto in cui statistiche significative possono farsi strada in spazi su grandi schermi e sull’output in streaming prodotto.

Ross Video ha cercato di renderlo il più semplice possibile con DataLinq, che può connettersi a una miriade di fonti di dati e presentare tali dati alle scene XPression in un modo super semplice. Ciò consente ai progettisti di creare grafica accattivante che reagisce in tempo reale agli eventi di gioco.

Inoltre, il livello di controllo con una scena XPression è tale che i trigger possono causare transizioni logiche ed eventi grafici che possono attraversare, creando incredibili effetti sullo schermo che reagiscono tra loro e non ti lasciano mai con contenuti sovrapposti o immagini confuse.

Spesso organizziamo sessioni di formazione per liberi professionisti in tutta l’area EMEA, offrendo ai grafici la possibilità di venire a incontrare i nostri esperti e apprendere alcuni di questi suggerimenti e trucchi per aiutare a portare la loro grafica al livello successivo.

In Ross Video, amiamo essere aperti e lavorare con altre aziende e siamo fiduciosi di poter trovare il modo di ottenere i dati necessari in XPression. Sappiamo quanto siano intelligenti i team di produzione di Esports e amiamo vedere alcuni degli strumenti folli utilizzati per correggere i dati nei nostri flussi di lavoro grafici.

Insieme possiamo andare ancora oltre. Proprio di recente, abbiamo lavorato con CardBoard. Live per creare un flusso di lavoro che avvicini ancora di più i produttori di contenuti alle comunità che amano guardare i loro giochi.

Utilizzando il suo plug-in Twitch personalizzato, CardBoard.Live ci consente di acquisire i dati di gioco ed eseguirli tramite XPression. Creiamo trigger quando eseguiamo la grafica sull’output di trasmissione principale che segnala al plug-in di visualizzare la grafica personalizzata sul feed Twitch dello spettatore. Questo è fantastico dal punto di vista tecnologico, ma ha anche implicazioni in termini di capacità di interagire più direttamente con la comunità e i singoli utenti; è qualcosa che potrebbe davvero cambiare il gioco.

Di solito, vengono inseriti elementi grafici broadcast o locali e l’esperienza è la stessa per tutti gli spettatori. Collaborando con Cardboard.Live, stiamo portando la grafica oltre l’inserzione di trasmissione e in un regno più personalizzato e interattivo.