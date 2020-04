PlayStation 4: problemi con il nuovo firmware 7.50

Questa settimana è stato rilasciato il nuovo firmware 7.50 per PlayStation 4, ma sembra non sia stata un’esperienza positiva per moltissimi utenti. A giudicare dalle note della patch per l’aggiornamento firmware 7.50, che è andato in diretta ieri dopo alcune settimane di beta testing, sembrava essere un aggiornamento minore come molti altri. Tuttavia pare che questo aggiornamento avesse delle modifiche che stanno causando problemi imprevisti a moltissimi giocatori.

Molteplici report su Reddit descrivono un paio di problemi che si sono verificati dopo l’installazione; il più importante sembra essere che la console non si avvia dopo aver scaricato l’aggiornamento. Alcuni hanno riscontrato invece un ciclo di avvio infinito, dove la loro PS4 si avviava, solo per spegnersi di nuovo e ripetere l’avvio, senza consentire all’utente alcun tipo di input. Altri possono vedere che la console è accesa ma non trasmette alcun segnale, e nonostante il riavvio lo schermo rimane nero, anche se la PS4 sembra essere in esecuzione.

C’è anche un altro problema, che sembra essere legato al lettore Bluray. Alcuni giocatori stanno ricevendo il codice di errore SU-42118-6, che non è nuovo, né specifico per questo aggiornamento, ma impedisce alla console di installarlo. L’unico problema è che con così tanti possessori di PS4 che passano al digitale, molti potrebbero non rendersi conto che c’è qualcosa che non va nel loro lettore, che è proprio la causa di tutta questa confusione.

Sicuramente c’è più di un problema con il lettore Bluray in questo aggiornamento, dal momento che in tanti si sono lamentati che non è possibile leggere il disco o viene espulso senza motivo. Tutto questo è molto frustrante per i proprietari della console che ha venduto finora 108 milioni di copie, in particolare perché, con il mondo in quarantena, potrebbe essere impossibile mandare in assistenza la PlayStation ancora per molte settimane. Per ora tutto quello che si può fare è espellere i dischi inseriti prima dell’aggiornamento, altrimenti provare ad avviare la PlayStation 4 in modalità provvisoria, tenendo premuto il pulsante di accensione per dieci secondi, e installare la versione 7.50 in modalità sicura tramite USB.