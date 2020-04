Danganronpa: i capitoli 1, 2 e 3V arriveranno su mobile

Durante la livestream dei Famitsu Dangeki Game Awards andati in scena oggi, Spike Chunsoft ha svelato novità riguardanti il “Danganronpa 10th Anniversary Project”. Il primo annuncio del progetto è che i tre giochi principali della serie (Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony) saranno rilasciati per dispositivi mobili. Presenteranno una migliore giocabilità per il touchscreen e un’interfaccia utente dedicata per smartphone. Non è però stata rivelata la data d’uscita.

Inoltre, c’è anche l’annuncio di una collaborazione con Identity V., titolo survival horror sviluppato del team Netease. Spike Chunsoft ha poi annunciato una serie di livestream mensili dedicati alla serie: inizieranno il 21 maggio quando qui in Italia saranno le 14:00. Qui sotto potete vedere tutti gli annunci fatti e il trailer del “Danganronpa 10th Anniversary Project”.