Sea of Stars: conclusa la campagna Kickstarter con più di un milione

In questi giorni vi abbiamo parlato diverse volte della campagna Kickstarter di Sea of Stars, nuovo titolo in sviluppo da parte di Sabotage Studio (The Messenger). Ebbene, la campagna crowdfunding si è appena conclusa, e ha visto la donazione di oltre un milione di euro per il progetto, su una richiesta di partenza che non superava i 100.000. La cifra precisa è di 1.067.939,60 euro (1.627.986 di dollari canadesi).

Sabotage Studio ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento in cui ringrazia tutti i fan del supporto, facendo sapere che ci metteranno tutte le energie nei prossimi due anni per onorare tutta la fiducia ricevuta. L’uscita di Sea of Stars è infatti è prevista per il 2022, ma ancora non sono state specificate le console su cui sarà disponibile.

Questa la lettera completa di ringraziamento del team:

“Che cavalcata! Il tempo è volato via, ed eccoci qui, 30 giorni dopo.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto già così presto. È stato un atto di fiducia per alcuni di voi, ma promettiamo di dedicare tutta la nostra energia per onorare tutto questo sostegno nei prossimi 2 anni.

Con il senno di poi, è pazzesco pensare a come un mese fa eravamo pieni di dubbi, altre ipotesi e che abbiamo persino considerato l’idea di annullare del tutto la campagna!

Siamo tutti uniti in questo momento, quindi mentre il nostro obiettivo principale sarà lo sviluppo per offrirvi un ottimo gioco, potete aspettarvi fantastiche rivelazioni e un alto coinvolgimento da parte nostra su Discord!

Il nostro lavoro è quello di intrattenere, e nel contesto attuale questa missione trova uno scopo in più, nell’aiutare le persone a staccare la spina da quello che sta succedendo. La vostra incredibile accoglienza a tutte le rivelazioni hanno fatto lo stesso su di noi, quindi, ancora una volta, grazie dal profondo dei nostri cuori <3

Mentre entriamo nella produzione del gioco, ci porteremo dietro i ricordi di questa campagna.

Tutto l’amore e tutto il meglio,

Sabotage”