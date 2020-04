Bandai PlayStation Kit, ecco la PlayStation da montare!

Bandai PlayStation Kit è un giocattolo da montare veramente imperdibile per gli appassionati del mondo PlayStation, magari anche con il pallino del fai da te. Si tratta di una vera e propria console replica in un rapporto 2/5 del sistema originale da montare pezzo per pezzo!

Il nome completo internazionale ufficiale del pacchetto è Bandai Hobby Sony PlayStation Plastic Model Kit nella serie di modellini denominata BEST HIT CHRONICLE con denominazione nominale 2/5 PLAYSTATION (SCPH-1000) corrispondente alla prima release della console. Ma per i fan il modellino, già considerato di culto nel settore retrogaming, è semplicemente noto solo come Bandai PlayStation Kit.

Un interessante, quanto bizzarro, modellino della prima, indimenticabile, Sony PlayStation del 1994, il Bandai PlayStation Kit è composto da oltre cento pezzi da ritagliare, un manuale di istruzioni, in giapponese stretto, ovviamente, e diverse parti in movimento. Non mancano la riproduzione dell’iconica Memory Card PS1 e del PlayStation Disc, da inserire nel lettore della console replica.

L’immagine commerciale, come di consueto per le reali console Mini, riprende l’iconografica ideata da Nintendo per il suo NES. Il kit è stato presentato alla stampa da Bandai, ramo dedicato ai giocattoli del colosso del divertimento Bandai Namco, nel periodo pre natalizio dello scorso anno e commercializzato a partire da fine Marzo 2020. Potete trovare lo spettacolare modellino sul portale commerciale MyKombini a questo LINK.

Se però avete sempre più o meno segretamente tifato per l’altra sponda, ed il vostro cuore batteva e batte ancora per il SEGA Saturn, non disperate, perché Bandai ha pensato anche a voi, con l’equivalente modello del 32 bit della grande S, realizzato in contemporanea. Di seguito un video in cui un hobbista nipponico monta il modellino.